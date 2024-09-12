Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - КНДР произвела пуск нескольких ракет малой дальности в сторону Японского моря в четверг утром, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS ) заявил, что обнаружил ракеты, выпущенные из района Пхеньяна в 7:10 (1:10 по Москве).

Дополнительных подробностей о количестве ракет и дальности их полета пока не приводится.

"Наши военные усилили мониторинг и бдительность в отношении дополнительных пусков, одновременно тесно обмениваясь информацией, касающейся северокорейских баллистических ракет, с властями США и Японии", - говорится в заявлении JCS.

Тем временем премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил чиновникам провести анализ ситуации с пуском ракет, сообщает телеканал NHK.

Кисида распорядился оперативно и точно предоставлять информацию о пуске, убедиться, что воздушные и морские суда в безопасности, принять все возможные меры на случай непредвиденного развития событий.

Береговая охрана Японии сообщила, что обследует акваторию, информации о повреждениях судов не поступало.

"Минобороны Японии анализирует цель пуска, продолжает следить и наблюдать", - отмечает NHK.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск ракеты в четверг утром. Предполагается, что она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Последний пуск баллистической ракеты Северная Корея осуществила 1 июля.