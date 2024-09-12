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Ирландский регулятор в области защиты данных проверяет ИИ-модель Google

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ирландская Комиссия по защите данных (Data Protection Commission) начала расследование в отношении ИИ-модели PaLM2 американской Google, передает AP со ссылкой на заявление регулятора.

Комиссия выясняет, проводила ли Google оценку вероятности возникновения "высокого риска в отношении прав и свобод физических лиц" в ЕС от обработки данных на стороне PaLM2.

Поскольку европейская штаб-квартира Google находится в Дублине, ирландский регулятор выступает основным для компании в сфере соблюдения Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), введенного в действие властями Евросоюза.

Google использует PaLM2 в рамках ряда сервисов на основе генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта, включая аннотирование электронных писем.

Ранее в сентябре ирландская Комиссия по защите данных заявила, что социальная сеть X Илона Маска согласилась на постоянной основе прекратить обработку пользовательских данных для чат-бота Grok. Регулятор добивался этого через суд.

Другая американская компания - Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) - ранее поставила на паузу планы использования опубликованного европейцами контента в целях обучения своей языковой модели. Решение принято после "интенсивного диалога" между ней и ирландской Комиссией по защите данных, сказала последняя в июне.

Кроме того, итальянские власти из-за нарушений в области защиты данных в прошлом году временно заблокировали чат-бот ChatGPT.

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