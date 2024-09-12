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Дефицит бюджета США в августе был максимальным за два года

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в августе 2024 года составил $380,08 млрд по сравнению с профицитом в размере $89,256 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Это максимальный показатель почти за два года (с сентября 2022 года). Средний прогноз аналитиков предполагал $350 млрд, по данным Trading Economics.

Доходы бюджета США увеличились на 8,3% - до $306,54 млрд против $283,13 млрд годом ранее.

Расходы взлетели в 3,5 раза и составили $686,62 млрд (самый значительный объем за полтора года) по сравнению со $193,875 млрд. В том числе это было обусловлено переносом ряда платежей с 1 сентября, которое в этом году выпало на нерабочий день.

За одиннадцать месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 24,4% - до $1,897 трлн.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода повысился на 10,6%, составив $4,391 трлн.

Расходы выросли на 14,4% - до $6,288 трлн. В том числе процентные выплаты по госдолгу впервые в истории превысили $1 трлн.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 фингода, который завершился 30 сентября, превысило $1,695 трлн, увеличившись на 23%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

США
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