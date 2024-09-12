Армия обороны Израиля опровергла отставку главы генштаба в декабре

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг назвали безосновательными сообщения о том, что начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви намерен уйти с поста в декабре.

"Сведения об ожидаемой дате отставки начальника Генштаба неверны и лишены оснований", - приводит The Times of Israel заявление ЦАХАЛ.

Военные подчеркнули, что Халеви полностью сосредоточен на достижении военных целей, стоящих сейчас перед ЦАХАЛ.

Издание напоминает, что ранее Channel 12 сообщал о подготовке Халеви к отставке в конце декабря. Тогда ЦАХАЛ должен в полном объеме завершить внутреннее расследование относительно причин, которые позволили движению ХАМАС 7 октября 2023 года атаковать Израиль.

При этом, отмечает The Times of Israel, Халеви несколько раз брал на себя полную ответственность за то, что военным не удалось предотвратить события октября 2023 года.

Вместе с тем, к концу декабря ЦАХАЛ, как ожидается, закончит все приготовления к возможной полноценной военной кампании в Ливане, причем Халеви наблюдает за подготовкой.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.