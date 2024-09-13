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Глава турецкой разведки провел переговоры с ХАМАС о перемирии в Газе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын встретился с руководителями политбюро террористического движения ХАМАС и обсудил ситуацию с переговорами о возможном соглашении по перемирию в секторе Газа, сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники.

Стороны подняли ряд вопросов, в том числе о постоянном прекращении огня в Газе, и о конкретных шагах, который бы способствовали доставке больше гуманитарной помощи в разоренный анклав.

Источники издания подчеркнули, что ХАМАС занимает конструктивную позицию в переговорном процессе, тогда как непримиримая позиция Израиля и поддержанное Совбезом ООН предложение о прекращении огня тормозят процесс.

Собеседники газеты также напомнили, что Национальная разведывательная организация с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года поддерживает контакты со всеми сторонами для достижения прекращения огня, задействовала дипломатические каналы с руководством ХАМАС, с Израилем, Катаром, Египтом и США.

Сейчас США, Катар и Египет работают над тем, чтобы представить Израилю и ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа.

Израиль ХАМАС ООН Ибрагим Калын Сектор Газа
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