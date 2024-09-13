План Трампа по Украине включает демилитаризованную зону и отказ от вступления в НАТО

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предусматривает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО, считает кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс.

По словам Вэнса, все стороны конфликта хотят, чтобы он закончился.

"Так что, я думаю, это выглядит так. Трамп садится, говорит русским, украинцам, европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование", - сказал Вэнс в Shawn Ryan Show.

"И, вероятно, оно будет выглядеть примерно также, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена", - заявил он.

При этом, отметил кандидат в вице-президенты, Украина сохраняет свой суверенитет, а Россия получает от Киева гарантию нейтралитета.

"Она (Украина - ИФ) не вступает в НАТО, она не вступает ни в какие союзнические институты", - подчеркнул Вэнс.

По его словам, Германия и другие страны должны профинансировать восстановление Украины

Вэнс подчеркнул, что Трамп ранее продемонстрировал свою способность обеспечивать мир. По его мнению, он сможет сделать это снова, если будет избран президентом.