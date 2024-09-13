Поиск

План Трампа по Украине включает демилитаризованную зону и отказ от вступления в НАТО

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - План кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предусматривает создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО, считает кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс.

По словам Вэнса, все стороны конфликта хотят, чтобы он закончился.

"Так что, я думаю, это выглядит так. Трамп садится, говорит русским, украинцам, европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование", - сказал Вэнс в Shawn Ryan Show.

"И, вероятно, оно будет выглядеть примерно также, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена", - заявил он.

При этом, отметил кандидат в вице-президенты, Украина сохраняет свой суверенитет, а Россия получает от Киева гарантию нейтралитета.

"Она (Украина - ИФ) не вступает в НАТО, она не вступает ни в какие союзнические институты", - подчеркнул Вэнс.

По его словам, Германия и другие страны должны профинансировать восстановление Украины

Вэнс подчеркнул, что Трамп ранее продемонстрировал свою способность обеспечивать мир. По его мнению, он сможет сделать это снова, если будет избран президентом.

США Джей-Ди Вэнс Дональд Трамп Украина Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Харрис настаивает на еще одних дебатах с Трампом "ради избирателей"

Трамп исключил возможность еще одних дебатов с Харрис

Трамп исключил возможность еще одних дебатов с Харрис

Что произошло за день: четверг, 12 сентября

Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

США ввели санкции против венесуэльских чиновников в связи с итогами президентских выборов

Последний в Шотландии НПЗ закроется в 2025 году

Латвия вводит запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против россиян за Украину

ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки

ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });