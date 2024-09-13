Что случилось этой ночью: пятница, 13 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- План Трампа по Украине включает демилитаризованную зону и отказ Киева от вступления в НАТО, заявил кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс.

- Дональд Трамп исключил возможность еще одних дебатов с Камалой Харрис. Кандидат от Демократической партии в президенты США настаивает на новых дебатах с кандидатом от республиканцев "ради избирателей".

- Врио секретаря генсовета "Единой России", вероятно, станет сенатором до начала октября. Владимир Якушев будет представлять Тюменскую область в Совете Федерации, его делегирует нынешний глава региона Александр Моор, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

- Минобороны РФ сообщило о 20 сбитых украинских дронах над Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Орловской и Калужской областями в ночь на пятницу.

- Кир Стармер обсудит с американским президентом Джо Байденом разрешение Украине наносить удары вглубь территории РФ. "В ближайшие несколько недель и месяцев, как на Украине, так и на Ближнем Востоке, вероятны действительно важные события, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений", - сказал журналистом премьер-министр Великобритании.