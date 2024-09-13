Поиск

КНДР провела испытательные стрельбы новой РСЗО

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) 600-миллиметрового калибра, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Запущенные из РСЗО снаряды точно поразили цель - остров на Восточном (Японском - ИФ) море", - информировал ЦТАК.

Отмечается, что "новая боевая машина РСЗО 600-миллиметрового калибра с улучшенными характеристиками" разработана предприятием ВПК "по требованиям проведения армией боевых операций", в ней улучшена ходовая часть и "полностью автоматизирован весь процесс ведения огня".

КНДР Ким Чен Ын РСЗО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стармер обсудит с Байденом разрешение Киеву наносить удары вглубь территории РФ

План Трампа по Украине включает демилитаризованную зону и отказ от вступления в НАТО

Харрис настаивает на еще одних дебатах с Трампом "ради избирателей"

Трамп исключил возможность еще одних дебатов с Харрис

Трамп исключил возможность еще одних дебатов с Харрис

Что произошло за день: четверг, 12 сентября

Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

США ввели санкции против венесуэльских чиновников в связи с итогами президентских выборов

Последний в Шотландии НПЗ закроется в 2025 году

Латвия вводит запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против россиян за Украину

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });