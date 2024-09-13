КНДР провела испытательные стрельбы новой РСЗО

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) 600-миллиметрового калибра, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Запущенные из РСЗО снаряды точно поразили цель - остров на Восточном (Японском - ИФ) море", - информировал ЦТАК.

Отмечается, что "новая боевая машина РСЗО 600-миллиметрового калибра с улучшенными характеристиками" разработана предприятием ВПК "по требованиям проведения армией боевых операций", в ней улучшена ходовая часть и "полностью автоматизирован весь процесс ведения огня".