Лидер КНДР проинспектировал базы стратегических ракет

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын проверил боеготовность стратегических сил сдерживания, проинспектировав ракетные базы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын проверил готовность стратегических сил сдерживания, (...) боевое дежурство стратегических ракет", - говорится в сообщении.

По информации агентства, северокорейский лидер отметил важность "дальнейшей технической модернизации вооруженных сил с приоритетом на стратегические ракеты".

Ким Чен Ын заявил, что США угрожают безопасности КНДР и необходимо, чтобы "ядерные вооруженные силы были в готовности к контрмерам".