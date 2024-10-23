Поиск

Лидер КНДР проинспектировал базы стратегических ракет

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын проверил боеготовность стратегических сил сдерживания, проинспектировав ракетные базы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын проверил готовность стратегических сил сдерживания, (...) боевое дежурство стратегических ракет", - говорится в сообщении.

По информации агентства, северокорейский лидер отметил важность "дальнейшей технической модернизации вооруженных сил с приоритетом на стратегические ракеты".

Ким Чен Ын заявил, что США угрожают безопасности КНДР и необходимо, чтобы "ядерные вооруженные силы были в готовности к контрмерам".

Ким Чен Ын КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль сообщил о гибели при авиаударе по Бейруту главы исполнительного комитета "Хезболлы"

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль продолжит удары по "Хезболле" и после конца наземной операции в Ливане

Израиль продолжит удары по "Хезболле" и после конца наземной операции в Ливане

На большей части Кубы восстановлено прерванное на прошлой неделе энергоснабжение

Байден отметил готовность США поддержать мирное соглашение между Ереваном и Баку

Байден отметил готовность США поддержать мирное соглашение между Ереваном и Баку

РФ проверяет данные о возможной гибели россиян при крушении самолета в Судане

"Роскосмос" зафиксировал более 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e

Туристам из РФ за рубежом массово отказывают в обмене долларов старого образца

В Индии начнут продавать водку "Русский стандарт"

В Индии начнут продавать водку "Русский стандарт"

Российская журналистка Паперная погибла в Узбекистане

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });