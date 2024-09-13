Число жертв тайфуна во Вьетнаме достигло 233

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших из-за тайфуна "Яги" на севере Вьетнама выросло до 233 человек, сообщает в пятницу онлайн-издание VnExpress.

Накануне поступали данные о 197 погибших.

Спасатели нашли живыми 123 человека, ранее считавшихся пропавшими без вести. На данный момент ведутся поиски еще 103 жителей.

Ранее поступали данные о более 800 пострадавших из-за тайфуна.

По сообщениям VnExpress, больше всего пострадавших - в северной провинции Лаокай.

Между тем, в Мьянме из-за вызванных тайфуном ливней погибли 17 человек, а в Таиланде - девять человек.

"Яги" обрушился на Вьетнам 7 сентября. Он привел к сильным затоплениям и оползням на севере страны.

Ранее в сентябре ураган ударил по южным районам Китая и по Филиппинам.

"Яги" стал самым сильным ураганом в регионе за этот год и самым мощным из обрушивавшихся на Вьетнам за десятилетия.