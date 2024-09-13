Поиск

Число жертв тайфуна во Вьетнаме достигло 233

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших из-за тайфуна "Яги" на севере Вьетнама выросло до 233 человек, сообщает в пятницу онлайн-издание VnExpress.

Накануне поступали данные о 197 погибших.

Спасатели нашли живыми 123 человека, ранее считавшихся пропавшими без вести. На данный момент ведутся поиски еще 103 жителей.

Ранее поступали данные о более 800 пострадавших из-за тайфуна.

По сообщениям VnExpress, больше всего пострадавших - в северной провинции Лаокай.

Между тем, в Мьянме из-за вызванных тайфуном ливней погибли 17 человек, а в Таиланде - девять человек.

"Яги" обрушился на Вьетнам 7 сентября. Он привел к сильным затоплениям и оползням на севере страны.

Ранее в сентябре ураган ударил по южным районам Китая и по Филиппинам.

"Яги" стал самым сильным ураганом в регионе за этот год и самым мощным из обрушивавшихся на Вьетнам за десятилетия.

Последствия тайфуна во Вьетнаме

8
Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" нанесла удары по израильской базе ПВО

Что случилось этой ночью: пятница, 13 сентября

Стармер обсудит с Байденом разрешение Киеву наносить удары вглубь территории РФ

Стармер обсудит с Байденом разрешение Киеву наносить удары вглубь территории РФ

План Трампа по Украине включает демилитаризованную зону и отказ от вступления в НАТО

Харрис настаивает на еще одних дебатах с Трампом "ради избирателей"

Трамп исключил возможность еще одних дебатов с Харрис

Трамп исключил возможность еще одних дебатов с Харрис

Что произошло за день: четверг, 12 сентября

Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

США ввели санкции против венесуэльских чиновников в связи с итогами президентских выборов

Последний в Шотландии НПЗ закроется в 2025 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });