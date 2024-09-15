На востоке Китая готовятся к приходу тайфуна "Бебинка"

В Шанхае отменяют авиаперелеты и рейсы пассажирских судов

Рыболовецкие суда укрываются от тайфуна "Бебинка" в порту Шэньцзямень в Чжоушане Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти КНР ведут подготовительные мероприятия в связи с приближением тайфуна "Бебинка", который в ночь на понедельник, как ожидается, принесет проливные дожди на восточное побережье Китая, сообщает в воскресенье Channel News Asia.

В министерстве по управлению в чрезвычайных ситуациях сообщили, что его сотрудники провели совещание с целью выработать и принять меры безопасности в связи с угрозой ливней и затоплений. В ведомстве отметили, что с воскресенья по вторник в регионе ожидаются сильные тропические дожди и ураган.

Министерство водного хозяйства обнародовало предупреждение о возможности подтоплений в Шанхае, а также в провинциях Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой.

Приход тайфуна совпадает с отмечаемым в Восточной Азии Праздником середины осени, который в этом году выпадает на 17 сентября. В связи с этим в министерстве по управлению в ЧС призвали уделить особое внимание тому факту, что в это время многие жители КНР будут путешествовать, и риски для безопасности населения будут велики.

Тем временем, в аэропортах Шанхая отменяют или переносят авиарейсы. Кроме того, в воскресенье в городе должны приостановить пассажирские перевозки по воде.

Ранее "Бебинка" миновал принадлежащие Японии острова Амами, порывы ветра достигали 198 км/ч.

До этого регион пережил удар тайфуна "Яги", который, в частности, обрушился на провинцию Хайнань в Китае. Из-за стихии во Вьетнаме погибли более 230 человек, в Мьянме - 74, на Филиппинах - не менее 20.