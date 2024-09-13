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Минобороны Японии задействовало истребители для сопровождения российских Ту-142

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Японские истребители поднимались в воздух в связи с полетом двух российских противолодочных самолетов Ту-142 близ японского воздушного пространства, сообщает в пятницу The Japan Times со ссылкой на Минобороны Японии.

"Два российских военных самолета совершили полет над морем между Японией и Южной Кореей, в направлении префектуры Окинава", - приводит издание выдержки из заявления японского ведомства.

В Минобороны Японии отметили, что Ту-142 не заходили в японское воздушное пространство.

В российском Минобороны сообщили в пятницу, что восемь противолодочных самолетов Тихоокеанского флота отработали поиск подводных лодок условного противника над акваторией Японского моря в рамках учения "Океан-2024".

"Две пары дальних противолодочных самолетов Ту-142 и две пары самолетов Ил-38 и Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота в ходе СКШУ "Океан-2024" решали практические задачи по групповому поиску подводных лодок условного противника в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Япония Ту-142 Минобороны РФ
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