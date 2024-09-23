Поиск

Японские военные проследили за прохождением группы кораблей КНР и РФ вблизи Хоккайдо

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Японские Силы самообороны проследили за прохождением восьми китайских и российских военных кораблей через пролив Лаперуза между островами Хоккайдо и Сахалином в Охотское море, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Японии.

В частности, вблизи северного побережья японского острова Хоккайдо были замечены два китайских ракетных эсминца, фрегат и судно снабжения, а также два больших противолодочных корабля ("Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц") и два малых противолодочных корабля Тихоокеанского флота России.

За передвижением группы китайских и российских кораблей следили корабли, катера и авиация Морских сил самообороны Японии.

Хоккайдо Япония Тихоокеанский флот Адмирал Трибуц Адмирал Пантелеев Китай пролив Лаперуза
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Число погибших в Ливане в результате израильского удара выросло до 100

Число погибших в Ливане в результате израильского удара выросло до 100

Эстония и Финляндия разрабатывают планы закрытия Финского залива для кораблей РФ

Эстония и Финляндия разрабатывают планы закрытия Финского залива для кораблей РФ

ЦАХАЛ сообщил, что Израиль с утра поразил более 300 целей в Ливане

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль наносит массированные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрылись в минусе

S&P 500 и Nasdaq в пятницу закрылись в минусе

Трамп в случае неудачи не будет баллотироваться в президенты в 2028 году

Трамп в случае неудачи не будет баллотироваться в президенты в 2028 году

Что произошло за день: воскресенье, 22 сентября

Пакистанский полицейский погиб при взрыве бомбы близ кортежа с послами РФ и других стран

Дороги в одной из провинций ЮАР оказались заблокированы из-за снегопада

Дороги в одной из провинций ЮАР оказались заблокированы из-за снегопада
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });