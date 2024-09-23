Японские военные проследили за прохождением группы кораблей КНР и РФ вблизи Хоккайдо

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Японские Силы самообороны проследили за прохождением восьми китайских и российских военных кораблей через пролив Лаперуза между островами Хоккайдо и Сахалином в Охотское море, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Японии.

В частности, вблизи северного побережья японского острова Хоккайдо были замечены два китайских ракетных эсминца, фрегат и судно снабжения, а также два больших противолодочных корабля ("Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц") и два малых противолодочных корабля Тихоокеанского флота России.

За передвижением группы китайских и российских кораблей следили корабли, катера и авиация Морских сил самообороны Японии.