Туристов в Турции могут обязать оплачивать картой покупки свыше $200

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Власти Турции рассматривают возможность обязать граждан страны и иностранных туристов, в том числе из РФ, оплачивать покупки на сумму свыше 7 тыс. лир, или $206 только банковскими карточками, сообщает газета Ekonomim.

"Минфин Турции готовит новый проект постановления, согласно которому станет обязательным использование дебетовых или кредитных карт для платежей на сумму 7 тыс. турецких лир и выше, также это правило должно будет действовать для неналогоплательщиков", - пишет издание.

Как отмечается в газете, за нарушение нового правила будет предусмотрен штраф в размере до 10% от суммы покупки, до не менее 5 тыс. лир или $147,4.

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, новый закон может привести к снижению количества дорогих покупок, которые российские туристы совершают в Турции.

"Объем дорогих покупок действительно может снизиться. Хотя на российский турпоток в количественном выражении новые нормы вряд ли повлияют. Россияне продолжат ездить в Турцию, но, вероятно, будут там меньше тратить", - приводит его слова ассоциация.

Кроме того, в АТОР предполагают, что могут возникнуть проблемы с оплатой наличными насыщенных экскурсий на всю семью (они стоят дороже 200 долларов).