Турция прогнозирует рост турпотока из России до 6,7 млн в 2024 году

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Турция рассчитывает принять порядка 6,7 млн российских туристов по итогам 2024 года, в следующем году турпоток из РФ должен превысить допандемийный, сообщил в понедельник посол Турции в РФ Танжу Бильгич.

"В 2023 году Турцию посетили примерно 6,3 млн туристов из России. На данный момент мы фиксируем увеличение турпотока примерно на 5,7%, и в этом году мы ожидаем около 6,7 млн российских туристов", - сказал он журналистам.

Как отметил Бильгич, в следующем году в Турции планируют нарастить турпоток из России на 6%, до 7,3 млн.

"Россияне хорошо знакомы с Турцией, они путешествуют в Анталью, Муглу, Стамбул, Бодрум. Мы хотим привлечь больше туристов из РФ за счет доступных цен на размещение, а также предложить им отдых и в других регионах страны", - пояснил он.

Посол добавил, что в 2025 году в Турции будет приоритетным развитие культурного туризма.

Россия стала лидером по числу туристов в Турции в 2023 году, отправив туда 6,3 млн путешественников. В 2019 году турпоток из РФ в Турцию впервые в истории превысил 7 млн человек.