Канада ведет переговоры о присоединении к военному партнерству AUKUS

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Оттава обсуждает вопрос о присоединении к партнерству AUKUS – в составе США, Великобритании и Австралии, заявил в пятницу в ходе визита в Токио глава Минобороны Канады Билл Блэр.

"Были важные дискуссии об участии в конкретных проектах, к которым могли присоединиться и другие страны, включая Японию и Канаду", - приводят западные СМИ его слова.

СМИ напоминают, что в Оттаве ранее выражали желание частичного участия в AUKUS – в сфере сотрудничества в области новейших военных технологий, включая искусственный интеллект и вычисления с помощью квантовых компьютеров.

Блэр заявил, что обсуждал со своим японским коллегой Минору Кихарой AUKUS. Также министр упомянул, что на встрече глав Минобороны G7, которая должна пройти в октябре в Италии, речь может пойти о военной активности КНР.

Кроме того, Блэр отметил, что канадский оборонный бюджет за 2024 год вырастет на 27%, а в последующие три - четыре года оборонные траты могут утроиться.

Ранее Блэр прибыл в Японию из Южной Кореи: и Токио и Сеул ведут переговоры об их возможной роли в AUKUS.

Вместе с тем СМИ напоминают, что власти Канады хотят играть более весомую роль в сфере безопасности в Азии, считают своим приоритетом углубление связей с Японией и Южной Кореей.

В сентябре 2021 года США, Австралия и Великобритания объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности – AUKUS. Затем участники AUKUS обнародовали рассчитанный на десятилетия проект поставок Канберре атомных подводных лодок. США начиная с 2032 года продадут Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia. Следующий этап плана предусматривает строительство Австралией и Великобританией АПЛ SSN Aukus, которая будет модифицированной версией подводной лодки SSN(R) следующего поколения, которую Великобритания уже проектировала. Как ожидается, первые лодки поступят на вооружение не раньше, чем через два десятилетия.

Пакт также предусматривает сотрудничество в области развития и других военных технологий.