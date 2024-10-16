Представители АТР впервые примут участие во встрече министров обороны НАТО

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В совещании министров обороны стран НАТО, которое пройдет 17-18 октября, впервые примут участие партнеры по Азиатско-Тихоокеанскому региону: Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Марк Рютте.

"Я с нетерпением ожидаю обмена мнениями о текущей ситуации в сфере глобальной безопасности с нашими партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил он.

По его словам, сближение таких игроков, как Китай, Россия, Северная Корея и Иран, "подрывает стабильность в Евро-Атлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах".

"В этом более взаимосвязанном мире жизненно важно, чтобы мы вместе решали наши общие проблемы безопасности", - сказал генсек НАТО.

Отвечая на вопрос, он отметил как позитивное явление, что "эти четыре страны могут все больше и больше участвовать вместе с альянсом в нашей работе".

"Угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конечно, связаны с тем, что происходит здесь. Нельзя просто разделить мир на отдельные регионы. Вопрос в том, как углубить это партнерство", - продолжил Рютте.

Он пояснил, что ряд вопросов, которые будут рассмотрены на данной встрече, связаны с тем, как стороны могли бы работать вместе в сфере оборонной промышленности, в том, что касается инноваций. Партнерство со странами АТР существовало и до сих пор, и эти четыре страны вносили вклад в усилия НАТО. Но "надо идти дальше", считает генсек.