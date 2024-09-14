В Абхазии подготовили проект соглашения с Россией об инвестиционной деятельности

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Абхазии подготовлено и направлено на обсуждение в парламент межправительственное соглашение о порядке и условиях реализации инвестиционных проектов с Россией, сообщила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

"Учитывая действующее законодательство и международные договоры, мы пришли к выводу, что необходимо подготовить соответствующее межправительственное соглашение об инвестиционной деятельности. Закон дает возможность российским юридическим лицам реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Но порядок реализации этих инвестиционных проектов, условия, при которых они могут быть реализованы, мы решили отразить в межправительственном соглашении, а не в отдельном законе", - пояснила Озган журналистам в Сухуме.

Она напомнила, что в 2009 году было подписано соглашении между правительствами России и Абхазии о поощрении и взаимной защите инвестиций, в котором "отражены нормы, определяющие права и обязанности сторон, гарантии защиты инвестиций, возмещения ущерба в случае невыполнения обязательств сторонами, а также иные нормы".

Вице-премьер уточнила, что в республике в 2014 году был принят новый закон об инвестиционной деятельности, который, предусматривает достаточно широкий перечень льгот, преференций и прав для иностранных инвесторов.

Говоря о межправительственном соглашении, Озган отметила, что такая норма, на ее взгляд, "соответствует духу времени, вытекает из того, что у нас есть соответствующие договора с Российской Федерацией по формированию общего социально-экономического пространства, гармонизации и унификации законодательства". "Регулирование отдельных направлений инвестиционной деятельности в рамках международного договора как раз вписывается в данную повестку", - считает министр.

Озган заявила, что соглашение между Абхазией и Россией об инвестиционной деятельности "не меняет норму, которая существует в законодательстве, о том, что российские юрлица могут реализовать в Абхазии инвестиционные проекты через филиалы, зарегистрированные в республике".

По ее словам, стороны определили направления инвестиций, которые подпадают под действие межправительственного договора - это сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, инженерная инфраструктура, транспорт и энергетика.

Говоря об энергетике, вице-премьер республики заявила, что речь идет об объектах генерации. "Не подлежат разгосударствлению в данном случае действующие объекты генерации. Поэтому речь идет о строительстве новых объектов генерации, передающие распределительные сети в рамки данного проекта соглашения не подпадают", - сказала она.

Озган также отметила, что проект документа предусматривает льготы для предпринимателей. "Юридическое лицо, реализующее проект с объемом инвестиций не менее 2 млрд руб., будет освобождаться от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в течение 8 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию", - заявила Озган. Кроме того, абхазская сторона предоставляет инвестору право на возврат НДС в течение восьми лет с момента ввода в эксплуатацию.

Он сообщила, что работа над документом продолжалась два года. В конце 2023 года все внутрироссийские процедуры текста соглашения абхазской и российской сторонами были завершены.

"Но поскольку парламентом Абхазии принят закон, согласно которому договоры и нормативные акты, содержащие нормы международного права, до их подписания должны направляться в Народное Собрание, проект передан депутатам. У депутатского корпуса есть предложения и замечания по данному проекту. Все это пока в стадии обсуждения. Поэтому до сих пор проект соглашения не подписан", - объяснила министр экономики.