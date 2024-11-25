Общественники-оппозиционеры просят парламент Абхазии не ратифицировать инвестсоглашение с РФ

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ряд оппозиционных общественных организаций Абхазии направили обращение спикеру парламента республики Лаше Ашубе с предложением отклонить ратификацию соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии.

Сторонники оппозиционных общественных организаций считают, что отказ парламента ратифицировать это соглашение позволит "снизить градус общественно-политического противостояния и обеспечит проведение предстоящего избирательного процесса в спокойной обстановке".

Данное соглашение было подписано 30 октября в Москве министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и министром экономики Абхазии Кристиной Озган.

Ранее депутаты парламента Абхазии во время обсуждения документа предложили внести в документ более 20 поправок, однако из них российской стороной были приняты только две, по словам депутата Народного Собрания Кана Кварчия, "не имеющие принципиального значения".

Абхазские власти подчеркивают, что соглашение направлено на привлечение российских инвестиций в экономику республики. В документе прописаны условия осуществления проектов российских инвесторов на территории Абхазии. Главное из них - объем инвестиций из России не должен составлять менее 2 млрд руб. за единичный проект.

Документ позволяет российским компаниям реализовывать различные проекты в таких областях, как сельское хозяйство, обрабатывающее производство и туризм. Подразумевается и развитие инфраструктуры, включая газоснабжение, водоснабжение и транспорт.

Оппозиционные организации республики выступили с критикой соглашения. По их мнению, в нем прописаны положения, ставящие местный бизнес в проигрышные условия и подрывающие национальные интересы Абхазии.

Депутаты Народного Собрания республики 19 ноября на внеочередном заседании приняли отставку президента Абхазии. Исполнять обязанности президента в соответствии с Конституцией республики до выборов президента будет вице-президент Бадра Гунба.

По данным абхазских СМИ, Бжания 22 ноября выехал в Москву.