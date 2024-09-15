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В центральной части Израиля упала ракета, запущенная из Йемена

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ракета класса "земля-земля", запущенная с территории Йемена, упала в центральной части Израиля, сообщений о пострадавших не поступало, сообщили израильские военные.

"После того, как в центральной части Израиля некоторое время назад прозвучали сирены, была обнаружена ракета класса "земля-земля", которая пролетела над центральной частью страны с востока и упала на открытой местности", - говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

В нем отмечается, что пуск ракеты был осуществлен с территории Йемена.

В ЦАХАЛ добавили, что звуки взрывов, которые были слышны, связаны с работой перехватчиков, а "результат перехвата находится в стадии проверки".

ЦАХАЛ Йемен Израиль
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