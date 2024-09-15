Хуситы заявили, что нанесли удар по Израилю новой гиперзвуковой ракетой

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы утверждают, что выпустили по Израилю гиперзвуковую баллистическую ракету новейшей конструкции.

"Операцию провели при помощи новой баллистической гиперзвуковой ракеты, которая смогла достичь цели, а вражеские оборонные системы не смогли ее перехватить и противостоять ей", - написал в воскресенье в соцсети X заместитель руководителя пресс-службы хуситов Насруддин Амер.

По его словам, ракета преодолела 2 тыс. 40 км за 11,5 минут. Он добавил, что Израилю следует ожидать новых ударов и операций хуситов, особенно в преддверии скорой годовщины нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В свою очередь представитель хуситов Яхьи Сари уточнил, что ракета смогла пройти сквозь израильские и американские системы ПВО. Он отметил, что атака стала ответом на удар Израиля по порту Ходейда, и что она также была организована в знак солидарности с палестинцами.

Ранее в воскресенье со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля сообщалось, что ракета класса "земля-земля", запущенная с территории Йемена, упала в центральной части Израиля. Израильские военные добавили, что раздававшиеся звуки взрывов были связаны с работой систем ПРО. В данный момент командование проверяет, как Армия обороны Израиля организовала перехват ракеты. По некоторым данным, первоначальные попытки сбить ракету не увенчались успехом, и она оказалась в израильском воздушном пространстве.