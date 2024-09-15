Сильный шторм обрушился на центральную и восточную Европу

В Румынии погибли четыре человека

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Не менее четырех человек в Румынии стали жертвами шторма "Борис", который ранее принес сильные дожди и ветер в центральную и восточную Европу, сообщают западные СМИ.

Ненастье с минувшего четверга бушует в Румынии, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии. Так, румынским спасателям пришлось вызволять сотни люди, которых стихия застала врасплох.

"Мы вновь сталкиваемся с эффектом климатических изменений, которые все активнее проявляются на европейском континенте - с драматическими последствиями. Мы должны продолжить улучшать способность предсказывать экстремальные погодные явления", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

В Чехии власти задействовали примерно 100 тыс. для ликвидации последствий непогоды. Накануне почти 50 тыс. домохозяйств в стране оставались без электричества, пришлось эвакуировать больницу в Брно.

В Австрии в воскресенье власти приостановили железнодорожное сообщение на востоке страны. В Вене, где опасаются выхода Дуная из берегов, закрыли несколько линий метрополитена. В столице пожарным приходится расчищать дороги и откачивать воду из подвалов.

Многие жители федеральной земли Нижняя Австрия также оказались отрезаны от остальной страны из-за затоплений. В федеральной земле Штирия без света остались 4 тыс. домов, и власти прогнозируют ухудшение обстановки. На западе страны в горах наблюдаются сильные снегопады, которые препятствуют движению транспорта. В Тироле выпало до 1 м снега - экстраординарная ситуация для середины сентября.

Тем временем словацкие власти объявили режим чрезвычайной ситуации в Братиславе. В Польше наиболее сложная обстановка складывается на юго-западе страны. Закрыт погранпереход с Чехией в Гольвовице, между городами Прудник и Ныса приостановили железнодорожное сообщение.