В Европе число жертв наводнений выросло до десяти

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Не менее десяти человек погибли в Центральной и Восточной Европе из-за наводнений от проливных дождей, которые принес шторм "Борис", передают западные СМИ.

Накануне сообщалось о гибели четырех человек в Румынии.

За выходные от ненастья сильно пострадали пограничные районы Чехии и Польши, восток Румынии.

Чешский город Литовел с населением около 10 тысяч человек оказался затоплен примерно на 70%, мэрии пришлось закрыть медицинские учреждения и школы. В городе Острава на востоке Чехии - третьем по величине в стране - пришлось остановить работу электростанции, от которой зависели домохозяйства и два местных химических предприятия. Всего в Чехии пришлось эвакуировать 12 тысяч человек. Премьер-министр Чехии Петр Фиала анонсировал проведение 16 сентября чрезвычайного совещания правительства по сложившейся ситуации.

Польские власти заявили, что тысячи пожарных, полицейских и военнослужащих борются с последствиями стихийного бедствия. Размер ущерба пока неизвестен. Правительство Польши собирается объявить в понедельник режим чрезвычайной ситуации природного характера.

В центральной Европе из-за ливней реки выходят из берегов. Так, Братиславе и Будапеште экстренные службы готовятся к разливу Дуная. В Австрии, однако, вода начинает спадать. Тем не менее, австрийские метеорологи предсказывают, что в предстоящие часы вновь пойдет сильный дождь.