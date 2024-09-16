Поиск

В Европе число жертв наводнений выросло до десяти

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Не менее десяти человек погибли в Центральной и Восточной Европе из-за наводнений от проливных дождей, которые принес шторм "Борис", передают западные СМИ.

Накануне сообщалось о гибели четырех человек в Румынии.

За выходные от ненастья сильно пострадали пограничные районы Чехии и Польши, восток Румынии.

Чешский город Литовел с населением около 10 тысяч человек оказался затоплен примерно на 70%, мэрии пришлось закрыть медицинские учреждения и школы. В городе Острава на востоке Чехии - третьем по величине в стране - пришлось остановить работу электростанции, от которой зависели домохозяйства и два местных химических предприятия. Всего в Чехии пришлось эвакуировать 12 тысяч человек. Премьер-министр Чехии Петр Фиала анонсировал проведение 16 сентября чрезвычайного совещания правительства по сложившейся ситуации.

Польские власти заявили, что тысячи пожарных, полицейских и военнослужащих борются с последствиями стихийного бедствия. Размер ущерба пока неизвестен. Правительство Польши собирается объявить в понедельник режим чрезвычайной ситуации природного характера.

В центральной Европе из-за ливней реки выходят из берегов. Так, Братиславе и Будапеште экстренные службы готовятся к разливу Дуная. В Австрии, однако, вода начинает спадать. Тем не менее, австрийские метеорологи предсказывают, что в предстоящие часы вновь пойдет сильный дождь.

Петр Фиала Чехия Литовел Острава Румыния Австрия Дунай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него

Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Байден поручил задействовать все ресурсы для обеспечения безопасности Трампа

Иран готов возобновить переговоры по СВПД при надлежащих условиях

Иран готов возобновить переговоры по СВПД при надлежащих условиях

Разведка США информировала штаб Трампа об угрозах со стороны Ирана

Личность подозреваемого в попытке покушения на Трампа идентифицирована

Стрелявший близ гольф-клуба во Флориде человек планировал напасть на Трампа

Трамп не пострадал при стрельбе рядом с гольф-клубом, где он находился

Трамп не пострадал при стрельбе рядом с гольф-клубом, где он находился

Более 370 тыс. человек эвакуировали из Шанхая из-за приближения тайфуна

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });