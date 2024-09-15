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Американские военные проследили за полетом российских Ил-38 вблизи Аляски

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты накануне проследили за полетом российских противолодочных самолетов Ил-38 в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ)", сообщило в воскресенье Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило два российских военных самолета Ил-38, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ) 14 сентября. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подобные полеты в опознавательной зоне ПВО Аляски происходят регулярно и не рассматриваются как угроза.

В пятницу командование NORAD сообщило, что зафиксировало и отследило полет в опознавательной зоне ПВО Аляски двух российских военных самолетов Ту-142.

США NORAD Аляска Россия Ту-142
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