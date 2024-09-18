NORAD отметило активизацию ВВС России рядом с Аляской

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные самолеты на прошлой неделе совершили четыре полета вблизи Аляски, сообщил на конференции Ассоциации ВВС США главком Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал ВВС Грегори Гийо.

"У нас было четыре ночи подряд слежения за российскими самолетами, которые входили в зону опознавания ПВО Аляски (ADIZ)", - сказал он.

По его словам, истребители NORAD совместно с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS и заправщиками сопроводили их "безопасно и профессионально". "Но это показывает возросшее присутствие", - подчеркнул генерал.

По данным NORAD, полеты российских военных самолетов вблизи Аляски, в том числе Ту-142 и Ил-38, были зафиксированы 11, 13, 14 и 15 сентября.