Barclays призвал дать британским компаниям налоговые льготы ради оживления торгов на LSE

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительству Великобритании необходимо предоставить налоговые льготы компаниям, которые переведут листинг на главную площадку Лондонской фондовой биржи (LSE) с "младших" рынков, включая рынок альтернативных инвестиций (AIM), говорится в отчете Barclays.

По мнению аналитиков банка, это поможет оживить торги на испытывающей трудности LSE.

В последние годы Лондонская фондовая биржа пострадала из-за отказа от листинга на ней в пользу других торговых площадок ряда известных компаний, а также из-за недостатка первичных размещений акций. В июле Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) пересмотрело правила, которые оно использует для управления британскими фондовыми биржами, с целью сделать LSE более привлекательной для компаний, стремящихся провести IPO.

Эксперты отмечают, что, например, в Японии и Швеции более распространено, когда компании переходят с "младших" рынков на основные. В то время как в Британии относительно немногие компании используют AIM и Aquis Growth Market в качестве трамплина для выхода на основную площадку LSE.

В Barclays считают, что необходимо стимулировать такой переход, отменив гербовый сбор в размере 0,5% на транзакции с акциями компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже. Это будет способствовать росту британского ВВП на 0,2-0,7% в год.

В 2014 году правительство отменило гербовый сбор на все транзакции с акциями компаний, котирующихся на AIM и Aquis Growth Market, с целью повышения ликвидности на "младших" рынках.

Также, по мнению Barclays, необходимо упростить для компаний переход на LSE за счет отмены требования о наличии проспекта эмиссии, если ее акции котировались на "младшем" рынке в течение последних 18 месяцев. Обычно компания в среднем тратит около $1 млн на подготовку проспекта.

"Британские рынки капитала играют центральную роль в успехе экономики Великобритании - они стимулируют инновации, рост бизнеса и создание рабочих мест, - заявила глава стратегической политики Barclays Кэтрин Брэддик. - Устранение ненужных препятствий для быстрорастущих компаний, стремящихся выйти на основные рынки, будет способствовать динамизму и гибкости на британских рынках капитала".