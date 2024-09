X5 Retail Group N.V. намерена провести делистинг своих ГДР с Лондонской биржи

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group N.V. объявила о намерении провести делистинг своих ГДР с Лондонской фондовой биржи.

Одновременно компания ожидает отмены листинга бумаг на МосБирже.

В соответствии с правилами листинга Великобритании, делистинг может вступить в силу не ранее 1 октября 2024 года, отмечает компания в своем сообщении.

Намерение провести делистинг связано с отказом The Bank of New York Mellon (BNY) от обязанностей депозитария в рамках программы ГДР. Если преемник BNY не будет назначен до 18 сентября, это открывает возможность для запуска процедуры делистинга. С момента получения уведомления от BNY от отказа обязанностей депозитария компания предпринимала попытки к назначению преемника, но пришла к выводу что назначить его будет проще при условии отмены листинга. При этом X5 считает, что предпочтительнее сохранить программу ГДР, пусть и без листинга, чем вовсе свернуть ее.

Кроме того, компания указывает что в течение около 30 месяцев активных торгов ГДР компании просто не было. Таким образом, делистинг не окажет существенного влияния на возможности торгов для держателей этих бумаг.

Сама X5 Retail Group N.V. является бывшей холдинговой компанией ритейлера X5, управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

Сейчас активами X5 управляет ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", это произошло после решения суда о приостановке корпоративных прав нидерландской X5 Group в этом юрлице (в марте 2024 года было включено в перечень экономически значимых организаций).

Сейчас российская компания продолжает сбор заявок от держателей ГДР X5 Retail Group N.V. на распределение акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5". Распределение будет осуществляться из расчета 1 к 1.