Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Рекордный околоземной частный космический полет Polaris Dawn, берестяная грамота с пожеланием "удовися" и Шнобелевские премии-2024

Фото: Zhang Chi/VCG via Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Одиночный гравитон можно зарегистрировать. К такому выводу пришли физики, рассмотрев возможность его регистрации в массивном квантово-акустическом резонаторе. По мнению ученых подобный эксперимент можно будет провести уже в ближайшем будущем. Многие физики полагают, что квантование гравитации должно привести к появлению гравитонов – частиц дискретной энергии, которые формируют гравитационные волны. Однако их обнаружение долгое время считалось невозможным.

- На минувшей неделе успешно прошла коммерческая миссия Polaris Dawn – первая из трех запланированных миссий в программе Polaris. 10 сентября ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, на котором были четыре туриста, стартовал на орбиту. На следующий день корабль SpaceX с коммерческим экипажем совершил полет на рекордной высоте. Он совершил шесть витков вокруг Земли на высоте 1400 км: это был самый высотный полет с момента американской пилотируемой лунной программы "Аполлон" более 50 лет назад. После этого корабль снизился до орбиты 742 км. 12 сентября впервые в истории был совершен частный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Два члена экипажа вышли в открытый космос, а другие двое участников экспедиции побывали в космическом вакууме, находясь в скафандрах в разгерметизированной кабине. Выход продлился более часа, после чего туристы благополучно вернулись на борт. В воскресенье 15 сентября корабль с экипажем после пятидневного орбитального полета успешно приводнился в Мексиканском заливе к юго-западу от Флориды.

- "Удовися" – именно это некий Прокоша написал Нечаю на одной из берестяных грамот, найденных на данный момент в нынешнем археологическом сезоне в Новгородской области. Возможно, это угроза, но специалисты не исключают, что речь может идти о детской шутке. На конец августа археологи обнаружили в Троицком-XVII раскопе уже 37 берестяных грамот, то есть общее количество таких документов из Великого Новгорода в этом году уже превысило 1200 единиц. Раскопки все еще продолжаются – археологам нужно успеть переработать самые грамотоносные слои, поскольку на этом участке скоро должно начаться строительство археологического центра.

- Рапануйцы, похоже, смешивались с коренными американцами задолго до того, как европейцы достигли острова Пасхи или Колумб прибыл в Америку. На это указал генетический анализ останков 15 человек с этого острова, которые хранятся во французском музее

- При обструктивном апноэ оказался эффективен противосудорожный препарат сультиам – через 15 недель его приема в максимальных дозах частота приступов снижалась на 40–50%. По мнению авторов исследования, это позволяет перейти к клиническим испытаниям третьей фазы. Апноэ – полное или частичное перекрытие верхних дыхательных путей и длительными (более 10 секунд) перерывами вентиляции легких во время сна. Из-за этого кровь меньше насыщается кислородом, человек пробуждается, в целом сон становится прерывистым, появляется чрезмерная дневная сонливость. Заболевание негативно отражается на качестве жизни, сердечно-сосудистом и психическом здоровье.

- Редкий юный квинслендский вомбат повстречался с ехидной. Хотя ехидна вела себя мирно, малыш почему-то испугался ее: начал прыгать, раскапывать лапами почву, падать на землю и поворачиваться к ехидне укрепленным задом, который обычно служит в качестве барьера, не позволяющего хищникам пробраться в нору. Ехидна, не обращая внимания, пошла дальше по своим делам, и когда она покинула кадр, вомбат наконец успокоился. Поведение животных запечатлела автоматическая камера, установленная в заповеднике на юге Квинсленда в Австралии.

- Риск смерти от суицида у людей с расстройствами аутистического спектра в три раза выше, чем у остальных. К таким выводам пришли ученые, которые провели метаанализ и сопоставили его результаты с исследованием глобального бремени болезней.

- Когда пациенту вводят пустышку, но говорят, что это лекарство, — это плацебо. Когда вводят пустышку и говорят, что это пустышка, – это открытое плацебо. И нейронные механизмы, которые обеспечивают действие обычного и открытого плацебо, схожи.

- Ради десяти триллионов зимбабвийских долларов ученые готовы идти на многое: например, учат свиней дышать анусом. За эти и другие странные исследования 12 сентября вручали Шнобелевские премии. N+1 рассказал о лауреатах этого года.