Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Прозрачные мыши, спасение японского острова от инвазивных мангустов ради лазающих зайцев, а также грибы, управляющие роботами

Фото: Gerald Anderson/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские физики и биологи сделали биологические ткани живых мышей прозрачными. В этом им помогли молекулы красителя тартразина, сильно поглощающие свет. Раствор тартразина был нанесен на выбритую кожу головы живой мыши, затем ученые использовали лазерную спекл-контрастную визуализацию, чтобы рассмотреть кровеносные сосуды в головном мозге. Раствор также применили для визуализации органов в брюшной полости мыши. Благодаря прозрачному животу можно было напрямую без дополнительного оборудования наблюдать за печенью, тонкой кишкой, мочевым пузырем животного. Авторы отмечают, что эффект полностью обратим: достаточно смыть водой нанесенный раствор.

- Если взять два очень хороших зеркала, расположить максимально близко друг к другу, а пространство между ними заполнить красителем и посветить туда лазером, то можно получить конденсат Бозе - Эйнштейна (это агрегатное состояние вещества, в котором большинство элементарных частиц с целым спином (бозонов) находится в одинаковом минимально возможном квантовом состоянии). Так физики охладили фотоны до комнатной температуры. Хотя ученые уже не первый раз замораживают свет, чтобы исследовать его свойства, физики отмечают, что их новая работа открыла перспективы в приготовлении многочастичных запутанных состояний фотонов и создании новых видов оптических кубитов для квантовых вычислителей.

- Американские инженеры создали двух биогибридных роботов, движениями которых управляет гриб. А точнее, грибной мицелий – вегетативная ткань гриба, которая может генерировать электрические импульсы, реагируя на внешнее воздействие. Один робот – мягкий пневматический шагоход в виде звезды с пятью конечностями из силикона, а второй робот – это четырехколесная самодвижущаяся платформа. Для эксперимента инженеры вырастили мицелий вешенки внутри платформы с электродами, подключенными к системе сбора и обработки данных. В ходе испытаний мягкий биогибридный робот (у него контейнер с мицелием находился сверху) передвигался по ровной поверхности под управлением как спонтанных потенциалов мицелия, так и сигналов, возникающих при стимуляции мицелия ультрафиолетовым излучением. Колесный робот успешно ездил по помещению. Сначала он управлялся спонтанными электрическими сигналами мицелия, а затем сигналами, вызванными стимуляцией ультрафиолетовым светом. В одном из экспериментов инженеры показали, что облучение светом можно использовать, например, для смены направления движения робота, а в другом они заставляли робота ехать за источником света.

- Чтобы защитить местных животных острова Амамиосимы, японские власти в 2000 году запустили программу по искоренению инвазивных мангустов. И она увенчалась успехом: остров признали свободным от этих хищников. Малые мангусты относятся к числу самых опасных инвазивных видов в мире. В конце 1970 годов около 30 представителей вида завезли на остров Амамиосима, чтобы сократить популяцию хабу и химе-хабу, ядовитых змей из семейства гадюковых. Однако, мангусты предпочли более доступную добычу – млекопитающих, птиц, неядовитых змей и амфибий. По вине этих хищников резко снизилась численность лазающих зайцев, которые встречаются только здесь и на соседнем острова Токуносима.

- Диск вокруг молодой звезды АВ Возничего вновь в центре внимания астрономов. На этот раз они нашли свидетельства действия гравитационной нестабильности в диске – механизма, способного рождать огромные планеты.

- Ученые представили актуальную мировую карту выбросов макропластика. Она отражает не все пластиковые отходы, а только ту их часть, которую люди выбрасывают или сжигают на улице. Годовой объем выбросов макропластика составил 52,1 млн т, из которых 9,3 млн т пришлось на Индию, 3,5 млн т – на Нигерию, 3,4 млн т – на Индонезию, а улучшение управления отходами в Китае позволило ему переместиться на четвертое место в мире с 2,8 млн т.

- Американская коллегия гастроэнтерологов издала новое клиническое руководство по лечению болезней желудка, вызванных хеликобактером. Первой линией в нем стала квадротерапия с солями висмута, ингибиторами протонного насоса, тетрациклином и метронидазолом.

- Биологи описали возникновение двух традиций в одной группе шимпанзе заповедника Чимфунши в Замбии. Первая традиция – ношение травинки в ухе – возникла среди шимпанзе уже во второй раз. Сначала в 2010 году самка шимпанзе по имени Джули вставила травинку себе в ухо и начала ходить с ней, после чего другие шимпанзе из той же группы стали повторять за ней. На этот раз травинку себе в ухо первым вставил самец по кличке Джума, и вскоре за ним стали повторять несколько других особей. Однако на этот раз ушами обезьяны не ограничились: спустя несколько недель Джума начал носить травинку в прямой кишке, а другие сородичи последовали его примеру. Ученые предположили, что копирование действий друг друга может укреплять социальные связи приматов.