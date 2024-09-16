Асад и Шойгу обсудили международную безопасность

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад в понедельник встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу и обсудил с ним укрепление двусторонних отношений, а также международную и региональную безопасность, сообщает агентство САНА.

"Асад принял Шойгу и обсудил с ним ряд вопросов международной и национальной безопасности, а также двусторонние отношения между Сирией и Россией и перспективы их укрепления для того, чтобы служить интересам обеих стран", - информирует агентство.