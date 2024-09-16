Поиск
Реклама"ООО Самолет-Недвижимость МСК"

Асад и Шойгу обсудили международную безопасность

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад в понедельник встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу и обсудил с ним укрепление двусторонних отношений, а также международную и региональную безопасность, сообщает агентство САНА.

"Асад принял Шойгу и обсудил с ним ряд вопросов международной и национальной безопасности, а также двусторонние отношения между Сирией и Россией и перспективы их укрепления для того, чтобы служить интересам обеих стран", - информирует агентство.

Башар Асад Сергей Шойгу Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Европе число жертв наводнений выросло до десяти

В Европе число жертв наводнений выросло до десяти

Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него

Трамп поблагодарил Секретную службу США, предотвратившую попытку покушения на него

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Байден поручил задействовать все ресурсы для обеспечения безопасности Трампа

Иран готов возобновить переговоры по СВПД при надлежащих условиях

Иран готов возобновить переговоры по СВПД при надлежащих условиях

Разведка США информировала штаб Трампа об угрозах со стороны Ирана

Личность подозреваемого в попытке покушения на Трампа идентифицирована

Стрелявший близ гольф-клуба во Флориде человек планировал напасть на Трампа

Трамп не пострадал при стрельбе рядом с гольф-клубом, где он находился

Трамп не пострадал при стрельбе рядом с гольф-клубом, где он находился
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });