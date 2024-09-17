Шойгу передал президенту Ирана послание от Путина

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и передал послание от президента РФ Владимира Путина, сообщает агентство ИРНА.

"Во время визита в Тегеран Шойгу встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом и передал ему послание от российского коллеги Владимира Путина", - пишет агентство.

В сообщении отмечается, что Шойгу во время переговоров в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом провел оценку выполнения двусторонних договоренностей, достигнутых ранее с Ахмадианом в Санкт-Петербурге. Кроме того, в сообщении ИРНА говорится, что "секретарь Совета безопасности России подчеркнул, что его страна поддерживает политику Ирана в том, что касается торговых маршрутов и коридоров с Азербайджаном".

Ранее телеканал Russia Today сообщил, что Шойгу прилетел в Иран.

10 сентября Шойгу заявил, что Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном.

"Рассчитываем на скорое заключение нового базового межгосударственного договора", - сказал Шойгу Ахмадиану в Санкт-Петербурге на встрече в рамках мероприятия по линии БРИКС.

16 сентября сирийское агентство САНА сообщило, что Шойгу посетил Дамаск, его принял президент Сирии Башар Асад.

Ранее Совет безопасности России сообщил на своем сайте, что Шойгу 13 сентября посетил Северную Корею, был принят в Пхеньяне лидером КНДР Ким Чен Ыном.