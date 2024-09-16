Производитель контактных линз Bausch+Lomb планирует свою продажу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Канадский производитель контактных линз и офтальмологических препаратов Bausch + Lomb Corp. изучает возможность своей продажи, чтобы отделиться от своей материнской компании с большой задолженностью, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Bausch+Lomb была выделена из Bausch Health в 2020 году. После листинга в 2022 году у Bausch Health осталось 88% акций "дочки". При этом она хотела избавиться от оставшегося пакета, заключив сделку с инвесторами об обмене акций Bausch Health на акции Bausch+Lomb. Однако процесс застопорился, поскольку возникли сомнения относительно того, останется ли материнская компания платежеспособной после отделения приносящей доход Bausch+Lomb, одного из крупнейших в мире поставщиков контактных линз, из-за огромной задолженности Bausch Health.

Сейчас Bausch+Lomb изучает возможность своей продажи как способа выхода из этой ситуации и работает с консультантами из Goldman Sachs, чтобы проверить наличие интереса со стороны потенциальных покупателей, сообщили FT люди, знакомые с ситуацией.

Рыночная стоимость Bausch+Lomb, включая долг, составляет чуть более $10 млрд, исходя из котировок акций на закрытие рынка в пятницу. Сделка по продаже компании, скорее всего, будет заключена со значительной премией к текущей оценке, поскольку бизнес компании функционирует хорошо, отмечают источники.

Bausch Health после ряда сделок по покупке других компаний накопила долг в размере $21 млрд, из которых почти $10 млрд должны быть выплачены к концу 2027 года. Группа кредиторов Bausch Health, включая Apollo Global Management, Elliott Management и GoldenTree Asset Management, выразила обеспокоенность по поводу выделения Bausch+Lomb из-за влияния, которое это окажет на баланс материнской компании.

Между тем главные акционеры Bausch Health – фонды, управляемые известными инвесторами Карлом Айканом и Джоном Полсоном, – поддержали завершение выделения, поскольку это дало бы им более значительную долю в прибыльном офтальмологическом бизнесе.

В Bausch+Lomb на запрос FT ответили: "Мы не комментируем слухи и домыслы".

По прогнозам, выручка компании в 2024 году составит около $4,7 млрд, скорректированная EBITDA - $860 млн. Почти 60% доходов Bausch+Lomb приходится на производство контактных линз и глазных препаратов. Компания также продает хирургическое оборудование, используемое офтальмологами.

Котировки акций Bausch + Lomb на Нью-Йоркской фондовой бирже взлетели на 19% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года они снизилась на 9%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 18%.