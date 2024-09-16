Гендиректор ВТО Оконджо-Ивеалу намерена баллотироваться на второй срок

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалу намерена баллотироваться на свой пост на второй четырехлетний срок, сообщает AFP.

Оконджо-Ивеалу, которой в этом году исполнилось 70 лет, возглавила ВТО в марте 2021 года. Ее текущий срок службы в этой должности истекает 31 августа 2025 года.

"Мы можем подтвердить, что Нгози Оконджо-Ивеалу официально объявила о своем намерении баллотироваться на второй срок на пост гендиректора ВТО", - заявил ее представитель Исмаила Диенг, отметив, что она приняла во внимание "широкую поддержку", выраженную членами организации.

Процесс назначения главы ВТО осуществляется на основе консенсуса 166 членов организации, обычно он стартует за девять месяцев до истечения срока работы действующего руководителя организации.