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Гендиректором ВТО переизбрана Нгози Оконджо-Ивеалу

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Нгози Оконджо-Ивеалу переизбрана генеральным директором Всемирной торговой организации .

"Ее переназначение подчеркивает сильную поддержку ее усилий по повышению релевантности ВТО и укреплению способности организации разрешать меняющиеся вызовы мировой торговли", - заявила организация.

Других кандидатур на эту должность выдвинуто не было.

Второй четырехлетний срок Оконджо-Ивеалу в качестве главы ВТО начнется 1 сентября 2025 года.

Она возглавила организацию в 2021 году, став первой женщиной и первым представителем Африки в этой роли.

ВТО Нгози Оконджо-Ивеалу
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