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BP планирует продать ветроэнергетический бизнес в США

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Британская BP Plc выставила на продажу ветроэнергетический бизнес в США - BP Wind Energy, говорится в сообщении компании.

BP Wind Energy владеет долями в десяти ВЭС в семи штатах. Все они подключены к энергосети, их совокупная мощность составляет 1,3 ГВт.

Аналитики RBC Capital Markets оценивают стоимость этого бизнеса примерно в $2 млрд, пишет Financial Times.

Компания заявила, что хочет сосредоточиться на бизнесе в сфере солнечной энергетики Lightsource BP как на основной платформе для своего развития в сфере возобновляемых источников энергии в США.

"Эта запланированная продажа является частью стратегии по дальнейшему упрощению нашего портфеля", - сказал глава подразделения BP по газу и низкоуглеродной энергетике Уильям Лин.

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