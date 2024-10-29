Чистая прибыль BP в III квартале рухнула в 24 раза

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Британская BP Plc в третьем квартале сократила чистую прибыль примерно в 24 раза, скорректированную прибыль - на 31%.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в июле-сентябре 2024 года составила $206 млн против $4,86 млрд за тот же период годом ранее. Показатель включает списания на сумму $1,73 млрд, в том числе, на $767 млн в нефтяном сегменте.

Тем временем скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли, но без учета разовых факторов) упала до $2,27 млн с $3,3 млрд за аналогичный период прошлого года. Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предусматривал этот показатель в размере $2,05 млрд.

BP объявила квартальные дивиденды в размере 8 центов на акцию, а также анонсировала намерение выкупить собственные акции на $1,75 млрд в четвертом квартале, как и в третьем.

Операционный денежный поток в прошлом квартале составил $6,76 млрд, капзатраты - $3,54 млрд. BP сохранила оценку капзатрат в 2024 году на уровне около $16 млрд.

Чистый долг компании на конец сентября составлял $24,26 млрд по сравнению с $22,32 млрд годом ранее.

Акции BP дешевеют на 1,6% в начале торгов во вторник.