Поиск

Чистая прибыль BP в III квартале рухнула в 24 раза

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Британская BP Plc в третьем квартале сократила чистую прибыль примерно в 24 раза, скорректированную прибыль - на 31%.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в июле-сентябре 2024 года составила $206 млн против $4,86 млрд за тот же период годом ранее. Показатель включает списания на сумму $1,73 млрд, в том числе, на $767 млн в нефтяном сегменте.

Тем временем скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли, но без учета разовых факторов) упала до $2,27 млн с $3,3 млрд за аналогичный период прошлого года. Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предусматривал этот показатель в размере $2,05 млрд.

BP объявила квартальные дивиденды в размере 8 центов на акцию, а также анонсировала намерение выкупить собственные акции на $1,75 млрд в четвертом квартале, как и в третьем.

Операционный денежный поток в прошлом квартале составил $6,76 млрд, капзатраты - $3,54 млрд. BP сохранила оценку капзатрат в 2024 году на уровне около $16 млрд.

Чистый долг компании на конец сентября составлял $24,26 млрд по сравнению с $22,32 млрд годом ранее.

Акции BP дешевеют на 1,6% в начале торгов во вторник.

BP Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

CEO "Северстали" допустил спад потребления стали в России в 2024 году на 5-7%

"Яндекс" в III квартале нарастил выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей

"Яндекс" в III квартале нарастил выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей

Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем

Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем

Citi понизил краткосрочный прогноз цены нефти Brent до $70 с $74 за баррель

Citi понизил краткосрочный прогноз цены нефти Brent до $70 с $74 за баррель

Турция в августе сконцентрировалась на закачке газа в ПХГ

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, минимума с 13 сентября

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, минимума с 13 сентября

Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии

Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии

Brent подешевела на 5,55% на новостях с Ближнего Востока

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

Путин подтвердил прогноз роста экономики РФ в 2024 году на 3,9%

Путин подтвердил прогноз роста экономики РФ в 2024 году на 3,9%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });