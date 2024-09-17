Intel будет выпускать кастомные ИИ-чипы для Amazon Web Services

Компания откладывает проект предприятия в Германии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Intel Corp. и Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение Amazon.com Inc., планируют совместно инвестировать в разработку кастомных чипов в рамках "многолетнего, многомиллиардного партнерства".

Как говорится в пресс-релизе Intel, расширение сотрудничества между двумя компаниями, охватывающее продукты и мощности Intel, поможет клиентам AWS справиться почти с любыми рабочими нагрузками и повысить производительность ИИ-приложений.

Intel будет выпускать для AWS ИИ-чипы по передовой технологии Intel 18A, а также кастомные процессоры серии Xeon 6 по техпроцессу Intel 3.

"Возможности Intel в сфере проектирования и производства чипов в сочетании с комплексными и широко распространенными облачными и ИИ-сервисами AWS приведут к развитию инноваций в нашей общей экосистеме и поддержат рост бизнесов обеих компаний, а также создание устойчивой цепочки поставок в сфере ИИ", - говорится в пресс-релизе.

Соглашение Intel и AWS показывает, что компании придерживаются своих обязательств "по развитию производства чипов в США и созданию динамичной экосистемы ИИ в Огайо", отмечается в сообщении.

Intel придерживается планов строительства передовых производств полупроводниковых компонентов в этом штате (в районе Нью-Олбани), в то время как AWS собирается инвестировать $7,8 млрд в расширении датацентров в центральном Огайо в дополнение к $10,3 млрд, уже инвестированным в штате с 2015 года.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что компания продолжит разделять операции по разработке чипов и по производству чипов на заказ (Intel Foundry, линейные операции). Это позволит сделать подразделение Intel Foundry более независимым с финансовой точки зрения, отметил он.

Тем не менее, Intel пока не планирует выделять литейные операции в самостоятельную компанию или продавать их, сказал Гелсингер, добавив, что такой шаг не исключен в будущем.

Компания приостанавливает на два года проекты строительства производственных предприятий в Германии и Польше, однако сохраняет приверженность расширению операций в США (штаты Аризона, Нью-Мексико, Орегон и Огайо), заявил Гелсингер. Кроме того, Intel ставит на паузу производственный проект в Малайзии, а также сократит общее количество офисных локаций.

В понедельник Intel также сообщила, что получит $3 млрд от правительства США для финансирования проекта производства чипов для Пентагона.

Акции Intel прибавляют в цене 6,8% в ходе предварительных торгов во вторник после подъема на 6,4% по итогам предыдущей сессии. С начала текущего года их стоимость упала на 58%.