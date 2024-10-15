ASML в III квартале увеличила чистую прибыль на 32%, но дала слабый прогноз

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Нидерландская ASML Holding NV, ведущий мировой производитель оборудования для выпуска чипов, в третьем квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 32%, однако дала слабый прогноз выручки на 2025 год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 2,077 млрд евро против 1,578 млрд евро за аналогичный период прошлого года. В расчете на акцию она повысилась до 5,28 евро с 4,01 евро.

Выручка выросла на 20% - до 7,467 млрд евро с 6,243 млрд евро год назад.

Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали прибыль компании в 4,86 евро на акцию при выручке в 7,15 млрд евро.

Между тем объем заказов ASML в минувшем квартале рухнул более чем вдвое - до 2,633 млрд евро (из которых 1,4 млрд евро пришлось на системы EUV-литографии) по сравнению с 5,567 млрд евро (2,5 млрд евро) годом ранее. Валовая маржа опустилась до 50,8% с 51,5%.

В четвертом квартале компания планирует получить выручку в диапазоне 8,8-9,2 млрд евро, валовую маржу - 49-50%.

ASML прогнозирует, что по итогам 2024 года выручка составит около 28 млрд евро (в прошлом году - 27,6 млрд евро). При этом в 2025 году она ожидается в районе 30-35 млрд евро, поскольку восстановление глобального полупроводникового рынка займет больше времени, чем предполагалось.

Аналитики прогнозируют выручку компании в следующем году в среднем в 36,1 млрд евро.

Котировки акций ASML по итогам торгов в Амстердаме во вторник рухнули на 15,6%. Публикация отчетности была запланирована на среду, но она была выпущена на день раньше из-за технической ошибки, сообщило издание MarketWatch со ссылкой на источники.

Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 2% (до 312 млрд евро), в то время как сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 8,7%.