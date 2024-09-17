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Парламент Грузии одобрил массовую амнистию заключенных незадолго до выборов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Грузии во вторник на пленарном заседании в третьем чтении утвердил закон об амнистии, по которому более тысяча заключенных покинет тюремные заведения и около пяти тысячам заключенных будут снижены сроки отбывания наказания.

Как заявил журналистам лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, инициированная правящей партией "Грузинская мечта" амнистия является гуманитарным актом и направлена на соответствие числа заключенных европейским стандартам.

Оппозиционные депутаты не принимали участия в обсуждении закона об амнистии и в голосовании. Представители оппозиции заявили журналистам, что амнистия, объявленная властями, является предвыборным шагом для привлечения голосов избирателей.

Грузинская мечта Грузия
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