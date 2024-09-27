Президент Грузии Зурабишвили подписала закон об амнистии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала принятый парламентом закон об амнистии, по которому около тысячи заключенных будут немедленно освобождены и около 5 тыс. заключенных будут снижены сроки наказания, сообщает в пятницу администрация главы государства.

"Перед парламентскими выборами принятие парламентом закона об амнистии по инициативе проправительственной партии является откровенно косвенным подкупом избирателей. Амнистия по сути является гуманитарным актом и, как правило, ее целесообразно объявлять после завершения выборов или задолго до них" - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что президент учла тот факт, что многие осужденные и их семьи ждут амнистии, поэтому Зурабишвили подписала закон.