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Эксперты спрогнозировали, что ФРС понизит процентную ставку на 25-50 б.п.

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США во вторник начинает очередное двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, понизит базовую процентную ставку впервые с 2020 года – на 25-50 базисных пунктов (б.п.) с нынешних 5,25-5,5% годовых, считают эксперты.

В прошлом месяце глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв готов к снижению ставок.

"Пришло время для корректировки (денежно-кредитной) политики, и направление ясно", - сказал он в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ.

Пауэлл указывал на возможность снижения ставок в сентябре еще по итогам июльского заседания ФРС, когда они были сохранены на прежнем уровне.

"Вопрос будет в том, согласуются ли вся совокупность данных, меняющиеся прогнозы и баланс рисков с ростом уверенности и поддержанием сильного рынка труда, - отметил тогда Пауэлл. - Если ответ будет положительным, снижение базовой ставки может состояться уже на заседании в сентябре".

Один из аргументов в пользу снижения ставки – охлаждение американского рынка труда в предыдущие два месяца, пишет Financial Times. В июле и августе прирост числа рабочих мест оказался ниже прогнозов рынка, причем в июле - значительно.

Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 142 тыс., а в июле, согласно пересмотренным данным, – всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось изначально.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост в августе на 165 тыс., в июле – на 175 тыс.

В прошлую среду также стало известно, что годовая инфляция в Штатах в августе замедлилась до 2,5% – минимума с февраля 2021 года. В июле она составляла 2,9%. ФРС таргетирует показатель на уровне 2%.

Пауэлл в Джексон-Хоуле сказал, что предстоящее снижение ставок лишь устранит давление на спрос, но не подстегнет экономический рост, что грозило бы ускорением инфляции.

"При надлежащем ослаблении ограничений в рамках ДКП есть хорошие основания полагать, что инфляция вернется к 2%, а рынок труда при этом останется сильным", - отметил глава Федрезерва.

По данным CME FedWatch на 13:24 (по Москве) вторника, трейдеры на рынке деривативов оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на 50 б.п. в 65%, на 25 б.п. – в 35%. Еще неделю назад картина была диаметрально противоположной: они ожидали снижения на 50 б.п. с вероятностью в 34%, на 25 б.п. – в 66%.

Участники рынка пересмотрели свои прогнозы после публикации ряда статей в FT и The Wall Street Journal, писали аналитики Deutsche Bank. Издания намекали на то, что снижение на 50 б.п. нельзя исключать.

Впрочем, некоторые эксперты с осторожностью относятся к возможности резкого смягчения ДКП, которое рынок может счесть признаком опасений Федрезерва в отношении состояния экономики страны.

"С пятницы рынок склоняется к тому, что ставки будут снижены на 0,5 процентного пункта (п.п), хотя мы считаем, что ФРС снизит их на 0,25 п.п., - говорит Субадра Раджаппа, отвечающая за стратегию по американским ставкам в Societe Generale. - ФРС обычно совершает такой шаг, который полностью учтен рынком в котировках, так что исходя из этой тенденции я по-прежнему полагаю, что вероятнее снижение на 0,25 п.п.".

"Будет очень сложный выбор, но, мне кажется, ФРС нужно снизить ставки на 0,5 процентного пункта, - не соглашается глава отдела NatAlliance по международным инструментам с фиксированной доходностью Энди Бреннер. - При этом я считал, что ФРС нужно было понизить ставки еще в июне и июле".

Экономисты JPMorgan Chase & Co. на минувшей неделе также подтвердили прогноз снижения ставок американским ЦБ на 0,5 п.п. в сентябре.

ФРС США
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