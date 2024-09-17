СМИ сообщили, что Шойгу прибыл в Иран

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прилетел в Иран с необъявленным визитом, сообщил телеканал Russia Today во вторник.

Канал показал кадры встречи Шойгу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

10 сентября Шойгу заявил, что Россия завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между Москвой и Тегераном.