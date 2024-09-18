Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 18 сентября повысилась на 5,6%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 18 сентября составляет 956,9 рубля за тонну против 906,4 рубля неделей ранее, сообщило министерство сельского хозяйства РФ.

Таким образом, она повысилась на 5,6%.

Пошлина на ячмень осталась нулевой, на кукурузу - снизилась до 446,3 рубля с 502,7 рубля за тонну неделю назад.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $214,1 за тонну на пшеницу ($214,3 неделей ранее), $181,5 - на ячмень ($180,7), $193,6 - на кукурузу ($195,4).

Эти ставки будут действовать по 24 сентября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.