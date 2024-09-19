Россия наращивает поставки пшеницы в Мексику

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия наращивает поставки пшеницы в Мексику. К сентябрю с начала 2024 года они составили почти 550 тыс. тонн, сообщает Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки (ведомство Россельхознадзора) со ссылкой на руководителя Руслана Хасанова.

"РФ в 2021 году экспортировала в Мексику 30,4 тыс. тонн пшеницы, что составило 0,6% от общего объема импорта в эту страну. В 2022 году поставки выросли до 300 тыс. тонн, или до 6% от общего импорта, в 2023 году рост превысил три раза, до 946,6 тыс. тонн, доля достигла 19%. В 2024 году по состоянию на начало сентября уже экспортировано 549,3 тыс. тонн", - сообщил Хасанов.

По его словам, Мексика является перспективным экспортным направлением для российской сельхозпродукции. Особенно это актуально в условиях диверсификации зарубежных поставок и поиска новых рынков сбыта на фоне международных санкций и политических ограничений, отметил он.

Потребление пшеницы в Мексике в 2023/24 сельхозгоду составило 7,9 млн тонн при сборе в 3,5 млн тонн. "Мексиканский рынок сильно зависит от импортных поставок пшеницы, которые в прошлом сельскохозяйственном году покрыли 67% от общего объема внутреннего потребления", - заявил Хасанов.

Мексика традиционно импортирует зерно из США, однако в последние годы поставки снижаются. В 2021 году они составили 4,2 млн тонн (82% от общего импорта), в 2022 году - 3,9 млн тонн (82%), в 2023 году - 3,1 млн тонн (62%). В то же время российские поставщики предлагают конкурентные условия, что открывает новые возможности в завоевании значительной доли мексиканского зернового рынка, считает руководитель Центра.

Кроме США, конкурентом для РФ на мексиканском рынке пшеницы является Канада, которая поставила в Мексику в 2023 году свыше 850 тыс. тонн пшеницы (17% от общего импорта).