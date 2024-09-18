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МИД Ирана назвал терактом массовую детонацию пейджеров в Ливане

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В руководстве Ирана массовые подрывы пейджеров "Хезболлы" в Ливане расценили как "теракт и массовое убийство".

"Террористическая операция в Ливане явилась продолжением комбинированных операций сионистского режима (так в Иране называют власти Израиля) и их наемников. Это противоречит любым моральным и гуманитарным принципам, международному праву, и является деянием, подпадающим под международное расследование и осуждение", - заявил представитель МИД Ирана Насер Канани.

По его словам, речь идет о "массовом убийстве". Он напомнил, что пострадал и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Канани призвал международное сообщество дать быстрый ответ "на безнаказанность преступной сионистской власти".

17 сентября на территории Ливана почти одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены движения "Хезболла". Ливанский Минздрав сообщал об 11 погибших и примерно 4000 пострадавших.

Взрывы пейджеров в Ливане

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МИД Иран Хезболла Ливан Израиль Насер Канани
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