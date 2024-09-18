Проданные "Хезболле" пейджеры марки Gold Apollo были изготовлены в Венгрии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Тайваньская Gold Apollo заявила, что пейджеры с ее лейблом, взорвавшиеся у членов ливанского движения "Хезболла", изготавливались и продавались венгерским партнером компании – фирмой BAC, имеющей соответствующую лицензию.

"По соглашению о сотрудничестве мы разрешаем BAC использовать наш бренд для продажи продукции в некоторых регионах, но ответственность за ее разработку и производство лежит исключительно на BAC", - цитирует французская Le Figaro в среду заявление Gold Apollo.

Тем самым, отмечает издание, тайваньская промышленная группа опровергла информацию New York Times, согласно которой Gold Apollo изготовила и продала пейджеры модели AR924 "Хезболле".

Компания также уточнила, что она "лишь предоставляет разрешение на использование бренда и не участвует в разработке и производстве" пейджеров, которые нельзя считать ее продукцией.

Ранее основатель Gold Apollo Су Цинкуан заявил журналистам, что взорвавшиеся пейджеры были изготовлены европейской компанией, которая имеет право использовать тайваньский бренд, но не назвал ее.

Накануне в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры, которые использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что в результате погибли не менее 11 человек, около 4 тыс. человек получили ранения, состояние 400 из них оценивается как критическое.