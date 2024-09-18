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Трейдеры сомневаются в жизнеспособности платформы ЕС для совместных закупок газа

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Работа инициативы AggregateEU, которая была создана для совместных закупок газа в Европе, нуждается в прозрачном и правдивом представлении, заявил председатель комитета по газу ассоциации Energy Traders Europe Даг Вуд. Об этом пишет отраслевое издание Montel.

По данным Еврокомиссии, за время работы платформы на ней были подобраны пары ("matched") для поставки 75 млрд куб. м газа. Однако эта цифра относится только к размещенным на платформе заявкам и предложениям, а не к фактическим транзакциям, отмечает Montel.

"Затем соответствующие стороны были представлены друг другу, чтобы договориться о коммерческих условиях. Мы знаем наверняка, что никаких сделок по СПГ не проводилось", - заявил Вуд.

Платформу продвигал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, утверждая, что ее работа приведет к снижению цен.

Руководитель ассоциации трейдеров сообщил, что публикация заключения внешних экономических консультантов по просьбе Еврокомиссии должна состояться "скоро", однако пока неясно, опубликует ли сама ЕК свои выводы. Вуд подчеркнул, что эта информация будет "чрезвычайно полезна" для оценки того, были сделки на платформе ниже или выше рыночных цен. Пока "нет никаких доказательств" тому, что она позволила снизить цены, добавил он.

Montel отмечает, что интерес к платформе со стороны игроков снижается.

"Некоторые из наших участников сказали, что вышли из проекта, поскольку он не привел к появлению новых поставщиков или новых покупателей в оптовом звене. Мы также знаем, что министерства и национальные регуляторы понуждали компании размещать заявки и предложения на платформе, предполагая, что это будет хорошо смотреться", - сказал Вуд.

Организация платформы также выявила проблемы соблюдения требований комплаенса для трейдеров: к ним относятся непрохождение проверки кредитоспособности или отсутствие необходимых лицензий, контрактов на прокачку. "Некоторые промышленные и сельскохозяйственные группы потребителей сделали некоторые ставки. Мы слышали от наших членов, что некоторые из этих компаний просто не проходят тесты KYC ("знай своего клиента")", - добавил лоббист.

СПГ Еврокомиссия Даг Вуд Energy Traders Europe Марош Шефчович AggregateEU
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