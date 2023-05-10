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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Еврокомиссия объявила первый тендер на совместную закупку газа

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила первый международный тендер на совместную закупку газа в рамках энергетической платформы ЕС, заявил заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

"Это историческая веха, потому что впервые мы используем коллективный экономический вес Евросоюза для повышения нашей энергетической безопасности и снижения высоких цен на газ. Реакция рынка была положительной и обнадеживающей. На сегодняшний день около 107 компаний зарегистрировались для участия в совместных закупках газа через недавно созданный механизм AggregateEU", - сообщил зампред ЕК журналистам в среду в Брюсселе.

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По его словам, "на первый объявленный сегодня тендер 77 европейских компаний подали заявки на общий объем около 11,6 млрд кубометров газа".

"Потребность в СПГ составляет примерно 2,8 млрд кубометров, а для доставки по трубопроводу требуется почти 9,6 млрд кубометров. Теперь я приглашаю всех надежных международных поставщиков принять участие и подать свои заявки на обслуживание этих европейских клиентов. Этот первый раунд торгов открыт до 15 мая и охватывает поставки газа с июня 2023 года по май 2024 года", - сказал Шефчович.

Он напомнил, что AggregateEU - это новая площадка для торговли газом в Европе, которая, с одной стороны, поможет европейской промышленности, в том числе энергоемким компаниям, установить новые коммерческие отношения с альтернативными поставщиками газа "в контексте усилий ЕС по поэтапному отказу от российского газа".

С другой стороны, пояснил зампред ЕК, это "открывает возможность для международных поставщиков газа расширить клиентскую базу".

ЕК ЕС Еврокомиссия
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