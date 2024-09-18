Глава Chevron заявил, что политика мешает развитию газовой отрасли США

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Приостановка властями США выдачи разрешений на новые проекты в сфере сжиженного природного газа мешает развитию газовой отрасли, полагает главный исполнительный директор Chevron Corp. Майк Вирт.

"Аргументы в пользу природного газа настолько сильны, что помешать ему может только политика, - заявил он на конференции Gastech 2024 в Хьюстоне. - Энергетическим компаниям нужен стабильный, предсказуемый политический климат, чтобы сохранить природный газ в качестве надежного источника сейчас и в будущем, однако пауза в выдаче разрешений на СПГ-проекты ставит политику выше прогресса".

Вирт добавил, что СПГ-проекты могут обеспечить значительное сокращение выбросов парниковых газов по сравнению с использованием угля в Европе и Азии.

Президент США Джо Байден в январе 2024 года объявил о приостановке выдачи разрешений на новые проекты в сфере производства и экспорта сжиженного природного газа.

Такая пауза повышает риски для энергетической безопасности союзников Соединенных Штатов, сказал Вирт, добавив, что она "замедляет переход от угля к природному газу, что увеличивает уровень выбросов".