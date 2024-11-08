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Минэнерго США спешит подготовить доклад о последствиях экспорта СПГ до инаугурации Трампа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена спешит завершить исследование, которое может затруднить немедленное снятие моратория на одобрение строительства новых терминалов для экспорта СПГ избранным президентом страны Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Минэнерго США старается завершить исследование в ноябре, причем такая цель была поставлена до появления результатов президентских выборов.

В рамках исследования, начатого в январе, оцениваются потенциальные последствия наращивания экспорта СПГ для климата, экономики и государственной безопасности США. Администрация Байдена инициировала его, одновременно приостановив выдачу новых лицензий на экспорт СПГ. Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал отменить этот мораторий в первый же день после возвращения в Белый дом.

Выявление негативных последствий в рамках исследования, вероятно, замедлит запуск новых проектов. Хотя администрация Трампа может проигнорировать его результаты, операторы проектов и инвесторы столкнутся с неопределенностью и угрозой юридических проблем.

"Если Трамп хочет сказать "да" в первый же день, а результаты исследования покажут, что "да" не отвечает общественным интересам, одобрение новых лицензий может вызвать юридические споры", - отмечает управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.

Трамп вернется в Белый дом 20 января 2025 года.

Белый дом Джо Байден СПГ США Минэнерго Дональд Трамп
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